Omar Hasan, le seul rugbyman professionnel reconverti dans... le chant lyrique

Lors du Mondial-2007, avec ses coéquipiers de l’équipe d’Argentine Agustin Pichot et Juan Martin Hernandez, il avait mis à genoux, à deux reprises, les Bleus, s’adjugeant la 3e place de la compétition, disputée déjà en France.

Ce fut "l’apothéose de ma carrière", se souvient le pilier droit. Six mois plus tard, à 37 ans, il prenait sa retraite.

La vie après le rugby, il l'avait d'abord imaginée dans l'agroalimentaire ou le commerce international, entre France et Argentine, avant de décider de se consacrer à sa passion. "Je suis le seul rugbyman professionnel reconverti dans la chanson. Après le rugby, j'ai ressenti le besoin d'avoir une activité artistique", dit celui qui, à 9 ans, entonnait des chansons populaires et les spectateurs. C'est à cette époque-là que le gamin turbulent, délaisse le football pour le rugby. C'est ensuite dans les vestiaires et les banquets d'après-match, pendant les tournées de l'équipe d'Argentine qu'il donne de la voix.

Bien plus tard, Omar Hasan chante un tango lors d'un concert caritatif à Agen, où se produit aussi Francis Cabrel : "Ce jour-là, j'ai compris que c'était ce que je voulais".

Une fois à Toulouse, où il joue de 2004 à 2008, il consacre de plus en plus de temps à sa passion, et entre au conservatoire de chant. Aujourd’hui, Omar Hasan sillonne le sud de la France au gré des représentations de son spectacle Belcantor, dans lequel il interprète des classiques latino-américains, des tangos, des airs d’opéra ou "Toulouse" de Nougaro. Cette année, il a également chanté dans Carmen et tient parfois des seconds rôles au cinéma. En 2024, il va jouer le rôle-titre dans une comédie musicale sur le boxeur Rocky Balboa.