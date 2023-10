Quand Mozart balance son porc gore façon Bacon

L’action, au premier acte, se déroule sur deux niveaux. Un “monde d’en haut”, d’abord, avec d’immenses cadres suspendus, tour à tour opaques, transparents ou accueillant des projections non figuratives, qui pivotent pour délimiter des espaces ou permettre aux protagonistes d’apparaître et de disparaître : une esthétique sans surprise mais plutôt élégante, avec des personnages et des objets déformés qui rappellent les tableaux de Francis Bacon, mais le tout ne suffit pas à faire oublier une direction d’acteurs rudimentaire où les chanteurs se contentent trop souvent de gestes convenus. En bas, au niveau de la scène, ce que Cassiers appelle le “sous-sol” : un atelier de boucherie avec des carcasses de porcs sanguinolentes suspendues à des crochets. C’est là que se déroulera la fête de la fin du premier acte, c’est là aussi – mais avec cette fois deux immenses tas de morceaux de viandes et de membres humains emballés dans du plastique – que Don Giovanni recevra le Commandeur pour le fameux banquet.

Weinstein et Epstein

Balance ton porc ? Oui, bien sûr. Cassiers voit dans son héros “une de ces figures d’autorité masculine qui pose problème” et le compare naturellement à Weinstein et Epstein : c’est d’ailleurs en swipant sur une tablette comme sur une application de rencontre que Leporello chante l’air du catalogue à Donna Elvira. Mais, dans le même temps, le metteur en scène se révèle capable de montrer les personnages féminins autrement que comme des victimes passives, le comble étant atteint avec la pauvre Zerlina (formidable Marie Lys) astreinte à des prestations sexuelles pendant ses deux airs. Et le tout manque singulièrement de subtilité : on a, très vite, compris que ce Don Giovanni traite les femmes comme de la viande, mais l’insistance mise à la démonstration embarrasse. D’autant que, si la scénographie se simplifie à l’acte II, la quantité d’hémoglobine recouvrant les chanteurs va croissant, mais sans que leur jeu théâtral s’affine.

Dans la fosse, Emmanuelle Haïm dirige avec énergie et intensité son Concert d’Astrée. Le parcours est linéaire et sans surprise, on rêverait parfois d’un peu plus de tension dramatique (notamment dans le sextuor Sola, sola in buio loco ou le duo final entre Don Juan et le Commandeur), mais c’est solide, et les sonorités coruscantes du Concert d’Astrée – fidèle à l’Opéra de Lille depuis deux décennies – sont précieuses, particulièrement dans les rythmes de danse.

Les trois voix féminines (dont deux anciennes lauréates du Concours Reine Elisabeth : Emőke Baráth en Donna Anna souveraine et Chiara Skerath en Donna Elvira émouvante) mènent la distribution, suivies de près l’excellent Don Ottavio fruité d’Eric Ferring, le Masetto sonore de Sergio Villegas Galvain et le Commandeur puissant de James Platt. On est moins convaincu par le Leporello un peu terne de Vladyslav Buialsky, et par le Don Giovanni de Timothy Murray, voix ductile et séduisante mais manquant de projection.

À l’occasion de son centenaire, l’Opéra de Lille publie sous la direction de la musicologue Raphaëlle Blin un très bel ouvrage commémoratif : nombreux documents, photos d’époque et une mise en scène dynamique pour des textes courts qui n’oublient rien, pas même le passage comme baryton d’Edgar P. Jacobs, futur créateur de Blake et Mortimer.

