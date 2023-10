“Baby, Baby, Baby”… Sur deux minutes 30, le mot est répété à 68 reprises. Composé par le célèbre trio de la Motown, Holland-Dozier-Holland, le titre se voit proposé à plusieurs formations, qui refusent toutes de l’interpréter. Personne ne croit au potentiel de la chanson, trop redondante et naïve. Désespérés, les compositeurs se tournent alors vers les Supremes, un groupe qui ne parvient pas à décoller : on les surnomme d’ailleurs les “no-hit Supremes”. Diana Ross, Mary Wilson et Florence Ballard acceptent avec appréhension, elles non plus n’aiment pas ce morceau. À sa sortie en 1964, “Where Did Our Love Go” se positionne directement à la tête des classements. Le girls band a enfin son premier hit, qui s’impose par la suite comme un standard de l’écurie Motown.

Ain’t No Mountain High Enough (1970)

À la fin des années 60, Diana Ross ne cesse de prendre de la place au sein des Supremes. On ne voit plus qu’elle, au détriment des autres membres. Cette guerre d’ego la pousse à quitter le groupe pour se lancer en solo. Pour son label, elle détient toutes les qualités pour devenir une superstar. Elle travaille alors avec les compositeurs Ashford et Simpson en 1970. Trois ans plus tôt, le couple avait connu la gloire grâce à “Ain’t No Mountain High Enough”, enregistré par Marvin Gaye et Tammi Terrell. Ashford et Simpson décident de revisiter cet immense succès pour Diana Ross. Le titre s’étire cette fois sur six minutes, des paroles sont ajoutées, une nouvelle grille d’accords est trouvée, des passages parlés sont greffés au chant. La nouvelle “queen” de la Motown tient son premier numéro un des classements Billboard sous son propre nom.

Love Hangover (1976)

Au milieu des années 70, un son nouveau commence à dominer les dancefloors. Les DJ de New York, prescripteurs des tendances musicales, se laissent gagner par la fièvre disco. Quelques producteurs et songwriters de la Motown délaissent alors le funk et la soul pour s’essayer à ce style. Le reste du label se montre, lui, plus dubitatif. L’auteur-compositeur Hal Davis en est sûr : il vient de créer le tube disco parfait pour Diana Ross. Mais la chanteuse se montre également compliquée à convaincre. Hal Davis lui propose alors d’enregistrer la nuit, sort une bouteille de vodka et décore le studio avec des lumières stroboscopiques pour la mettre dans l’ambiance. Diana Ross se laisse porter par le groove du sensuel “Love Hangover”. Encore un nouveau tube !

I’m Coming Out (1980)

Avec déjà dix albums solo au compteur, Diana Ross cherche à se renouveler. Elle fait alors appel au groupe du moment, Chic, de Nile Rodgers et Bernard Edwards, qui inonde les ondes avec “Le Freak” et “Good Times”. Une collaboration évidente entre ces stars de l’époque, et fructueuse. Diana devient son album le plus vendu et une machine à tubes. On y retrouve notamment “Upside Down” et “Coming Out”. Ce dernier s’impose rapidement comme un hymne gay. Nile Rodgers raconte qu’il a trouvé l’inspiration pour cette chanson lors d’une sortie dans un club gay, où il a vu défilé plusieurs imitateurs de Diana Ross. Il s’est alors rendu compte qu’elle était vénérée par la communauté LGBTQIA +. Le guitariste légendaire confie que Diana Ross n’avait pas compris que la chanson parlait d’homosexualité. Elle voyait plutôt cette chanson comme une ode à l’émancipation : elle s’apprêtait à quitter son label historique.

Thank You (2021)

Après avoir enchaîné les albums jusqu’en 2006, la diva du disco met sa carrière sur pause. Son dernier album, Blue, paraît dans l’indifférence. Cela fait quelques décennies que le travail de l’icône de la Motown ne parvient plus à susciter autant d’engouement qu’à l’époque de “Endless Love” (1981), “Muscles” (1982) ou “Chain Reaction” (1985). Il y a deux ans, Diana Ross revient sur le devant de la scène avec un 25e disque composé par le producteur de Taylor Swift, Jack Antonoff. Son single “Thank You” sonne comme une lettre d’adieu à son public en le remerciant de l’avoir suivie toutes ces années.