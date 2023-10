Sarah Laulan, contralto, autrice et (parfois) clown

Libertés contrôlées

L’écriture, c’est une histoire d’amour : “j’ai rencontré une personne extraordinaire, il composait et on s’est mis à écrire des chansons”. Et voilà trois saisons que le résultat de ce workshop sentimental tourne sous forme de spectacle jeune public. “Les enfants accueillent tout, sans filtre, dans la joie de recevoir”. L’ensemble des textes n’a pas été retenu pour la scène “j’étais face à un petit recueil de poèmes inutilisés, que j’ai eu la chance de travailler avec la poétesse Véronique Wautier qui m’a aidée à passer mes écrits par le tamis de l’exigence poétique”. Pour la contralto, l’écriture agit en contrepoint de son rôle sur les planches : la scène appelle contrôle et méticulosité alors que la plume offre toutes les libertés. Dire son histoire de manière directe et indirecte.

L’art de se dévoiler

“Je remarque en tant que chanteuses ma tendance à déborder, alors que l’autrice tente d’épurer”. Chemin faisant, l’artiste tente de répondre à une question que se posent les interprètes : “c’est quoi ce métier ? ” Dans cet exercice, il est nécessaire de passer son temps à prouver aux employeurs que tout est sous contrôle. Qu’on connaît les notes, le style, le texte. “La plume offre une place au doute. On a le droit, quand on écrit, de ne rien savoir, d’évoluer dans l’inconnu. De rester nue. Au théâtre on apprend à être réceptif. Le chant a plutôt tendance à mettre des carapaces”. C’est notamment un stage qui a favorisé ce lent processus : “comédienne, j’ai rencontré un clown acrobate, il faisait un geste de la main, mimant l’extraction d’une entrave coincée dans la tête en répétant “retirez la petite voix”, c’est vaincre son surmoi.

Glaise de l’intime

Cette expérience, Sarah tente de la prolonger dans son travail avec les jeunes : “On a la chance de traverser une époque où le spectacle vivant accepte sa matière première, les artistes, pour ce qu’ils sont. On sort des écoles d’interprétation avec des figures tutélaires”. C’est ainsi que l’étoffe humaine devient préoccupation centrale : “on travaille sur les tics, sur les mains. On demande à un élève de s’installer sur une chaise, on l’invite à parler, on regarde ses mains et – quand il se met à chanter – on attend que reviennent les mouvements du naturel”. En somme, voir ces artistes comme une glaise à modeler et travailler sur tout ce que l’intime, y compris les scories, ajoute à l’expérience du théâtre.

“Éblouissante érosion” de Sarah Laulan, éditions La Tête à L’envers.