Gérald de Palmas met un terme à sa carrière : “Un problème récurrent me laisse dans une incertitude permanente” (VIDÉO)

”Bonjour à tous, c’est depuis mon île natale que je voulais vous faire une petite vidéo pour remercier les gens qui m’ont suivi depuis plus de 30 ans et qui m’ont permis de faire ce métier dans de très bonnes conditions”, démarre-t-il dans une vidéo.

Après l’annonce de son album qui sortira le 10 novembre prochain, le chanteur explique avoir des soucis à son instrument le plus important, sa voix. “Un problème récurrent de voix me laisse dans une incertitude permanente, et je ne sais jamais du jour au lendemain quel sera l’état de ma voix. C’est gérable pour enregistrer car je peux choisir le moment où je suis au top, mais pas pour partir en tournée ou faire la promotion. Devant ce dilemme, je préfère arrêter”, confie-t-il à ses fans.

Gérald de Palmas remercie du fond du cœur ceux qui l’ont accompagné pendant 30 ans de carrière. “Sous un soleil de plomb” sera le dernier rendez-vous que le Réunionnais pourra donner à ses plus braves suiveurs.