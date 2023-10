Le mélange des genres au Festival des Libertés: “Faire la fête est un acte politique”

Travaillant pour l’association Bruxelles Laïque, la coordinatrice socio-politique du Festival des Libertés nous indique que celui-ci s’est rapidement ancré dans le milieu associatif et s’est développé au point que “les dernières éditions ont tourné autour de 25 000 entrées”.

Dans "Mi país imaginario" (Mon pays imaginaire), Patricio Guzmán dépeint les revendications qui jaillissent au Chili en 2019, à travers le portrait d'activistes, artistes, expertes... uniquement des femmes. ©FDL

Socio-politique, le cœur du festival le reste, dans une optique résolument multidisciplinaire qui, pour autant, n’a jamais gommé l’offre documentaire historique. “Inédits pour la plupart, ces films venus de partout nous donnent un aperçu des conditions de vie dans le monde, ou dévoilent des réalités méconnues, ou dressent le portrait de personnes ou de collectifs en lutte pour leurs droits, leur émancipation.”

Les concerts: produit d’appel

Parmi les quelque 70 propositions de l’événement, “il faut bien reconnaître que l’offre musicale, pensée pour être aussi variée que possible, constitue le produit d’appel”. Avec des têtes d’affiche en grande salle (Patti Smith, pour 2 soirs complets depuis belle lurette, Dominique A, Tiken Jah Fakoly…), “mais aussi des concerts gratuits, du mercredi au samedi dans l’espace bar, en veillant à une offre tout aussi qualitative, dans un souci de démocratie culturelle”.

Avec, outre les films et les débats, également du théâtre (Pouvoir, par Une tribu, et Les Monologues de Gaza par le Théâtre Ashtar) et une expo (Femme Vie Liberté), le panel est vaste, souligne notre interlocutrice.

”Il est à noter que le taux d’occupation durant le festival est similaire pour un grand concert et pour un débat. Toutes ces portes d’entrée, ces axes de programmation, provoquent un réel mélange de public. Ainsi, en 2e partie de soirée, les gens qui sortent d’un documentaire ou d’un débat vont en profiter pour voir l’expo, boire un verre, écouter le concert du bar. Les croisements sont nombreux.”

Un procès mis en scène

Depuis quelques années, en collaboration avec la Ligue des droits humains, le Festival des Libertés propose un “Procès fiction”, à savoir la reconstitution, mise en scène, d’une séance en justice. “De véritables magistrats tiennent leur rôle, tandis que ceux des parties sont interprétés par des comédiennes et comédiens. Le public vote à la fin de la délibération. Le but est de le confronter non seulement au déroulé judiciaire, mais aussi à des dilemmes éthiques, avec des enjeux qui s’affrontent. Cette année, il s’agit du cas fictif d’une friche sur le territoire de la région bruxelloise; le procès oppose des partisans de la construction de nouveaux logements sociaux à des défenseurs de la biodiversité.”

L’initiative rencontre un vrai succès: les 750 sièges de la grande salle sont tous réservés. “On essaie que le public soit dans une position un peu inconfortable et se pose des questions.”

Les dominations, des multinationales aux pratiques BDSM

C’est tout l’enjeu du festival: aborder les sujets d’aujourd’hui, s’y confronter, s’interroger. Au prisme d’une thématique: cette année, les diverses facettes des Dominations.

“Souvent, une thématique entraîne la suivante. À la clôture d’une édition, on pense à la prochaine. L’an passé, le Festival traitait des liens entre responsabilité et solidarité. Cette année, on a voulu mettre un curseur affirmatif sur un état du monde assez inquiétant. Des sujets certes pas neufs, mais qu’on retravaille encore et encore. Sous un angle renouvelé. Avec aussi notre identité laïque, qui implique de détricoter, de parfois prendre le contrepied, d’examiner les résistances.”

"L'intime est politique", un des débats du Festival des Libertés, le 14 octobre. Avec Kristen Ghodsee, professeure à l’Université de Pennsylvanie, autrice de "Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme". Modération : Safia Kessas. ©FDL

De varier les points de vue aussi. “On parle de domination ou d’oppression, d’institutions régaliennes ou de multinationales – lieux de domination systémique – mais aussi des mécanismes intimes, au sein de la famille, du foyer, et même jusqu’aux pratiques de BDSM, où domination et soumission consenties permettent de questionner ces dynamiques en jeu dans le couple conventionnel. On va aussi s’intéresser aux pratiques plus culturelles, avec par exemple la question de la résistance par le rire. Et si bien sûr on essaie d’aborder des sujets neufs, il y en a sur lesquels il faut revenir: les questions migratoires, les violences policières…”

La culture du débat

Un événement tel que celui-ci ne peut qu’être une caisse de résonance pour l’actualité. Le Festival des Libertés prend-il position? “Sa position première, c’est l’indignation face aux manquements aux droits et libertés. Maintenant, plutôt que la réaction immédiate, c’est le lieu du temps d’arrêt, du défocus, qui permet de voir les choses de manière plus systémique.”

guillement Plutôt que la réaction immédiate, le Festival des Libertés est le lieu du temps d’arrêt, du défocus, qui permet de voir les choses de manière plus systémique.

Quant à la culture du débat, elle fait intrinsèquement partie de Bruxelles Laïque. “Le public du festival a d’ailleurs plutôt une pratique positive du débat, de l’échange”, souligne Alice Willox. Pour qui, en tout cas, “faire la fête est un geste politique: se réunir, célébrer, avoir des gestes collectifs… Depuis toujours et encore aujourd’hui, ce mélange des genres est assez spontané”, se réjouit-elle.

Au seuil de sa 12e édition au Théâtre national (après avoir été notamment au Pathé Palace, au Botanique, à Flagey…), le Festival des Libertés aura dans quelque temps une double implantation, avec la récente acquisition et la prochaine transformation du Variétés.

À noter encore que les documentaires sont vus et examinés par un jury – “que nous composons, en proportions équivalentes, de représentants d’organisations de la société civile, de pros du cinéma et de journalistes” –, les prix étant dévoilés lors de la clôture. “Une grande partie de la sélection donne lieu à des projections la saison suivante dans deux cinémas partenaires.”

Cette année, on peut donc voir une fois par mois, à l’Aventure et au Vendôme, des films sélectionnés par le Festival des Libertés 2022.

L’édition 2023 à nouveau foisonne de propositions: 70 en 10 jours. Comment choisir? “Je le dis toujours: voyez dans votre agenda quelle soirée est libre et venez, vous trouverez forcément quelque chose à voir, à écouter!”

⇒ Festival des Libertés, au Théâtre national, Bruxelles, du 12 au 21 octobre. Débats et certains concerts en accès libre et gratuit. Infos, programme complet, rés.: 02.203.53.03 (TN) – 02.289.69.00 (Bruxelles Laïque) – www.festivaldeslibertes.be