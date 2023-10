Après neuf ans d'absence, le groupe belge Vaya Con Dios signe son grand retour avec un nouvel album

Rendu célèbre grâce à des tubes comme "Just a friend of mine", "What's a woman", "Don't cry for Louie" ou encore "Puerto Rico", Vaya Con Dios est l'un des groupes belges phares des années '90-2000. La formation, dont le style musical mélange consonances hispaniques, folklores tziganes et jazz, a connu un succès à l'international avec des millions d'albums vendus à travers le monde.