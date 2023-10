Avec Bringuier, l’OPRL en terres franco-russes

Coming out

Longtemps connu “seulement” comme directeur artistique de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, Eric Montalbetti, 55 ans, a fait son coming out comme compositeur depuis 2015. Ses pièces sont jouées régulièrement, surtout dans l’espace francophone, et il avait été invité par Truls Mørk à lui composer une œuvre. Les deux hommes s’étaient entendus sur l’idée d’une courte pièce pour violoncelle et orchestre qui devait servir de prélude au concerto pour violoncelle de Schumann, que les deux affectionnent particulièrement. Cela donne Nachtgebet, pièce intimiste d’une douzaine de minutes où le violoncelle dialogue avec l’orchestre sur un entrelacs de petits intervalles avant de s’envoler peu à peu : elle aurait dû être créée par Mørk lors de trois soirées à Odense, Liège et Lyon mais, malade, le violoncelliste norvégien a dû céder la place pour les premiers concerts. Le relais est superbement pris par Alban Gerhardt, même si cette Prière nocturne laisse au final le sentiment d’une écriture raffinée et de belle facture, mais ressortissant à un style de musique référentielle plutôt conçue pour réjouir un cercle limité de musiciens autour du compositeur que pour parler au grand public.

Rostropovitch

Forcément, les remplaçants de Mørk n’ont pas nécessairement envie de jouer le concerto de Schumann. Gerhardt, lui, a choisi le premier de Chostakovitch, une œuvre créée en 1959 par Mstislav Rostropovitch et que l’Allemand connaît bien pour l’avoir déjà enregistrée. Ses tempi sont assez rapides, mais le jeu reste toujours clair, précis et en parfait dialogue avec l’orchestre. Cette approche décidée ne l’empêche d’ailleurs pas de chanter d’assez émouvante façon dans le Moderato, avant une Cadenza intense et un Allegro con moto final des plus brillants : une performance impressionnante, terminée par un très beau bis – le prélude de la suite n° 6 de Bach.

Conclusion exotique du programme : la Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Cette fois, c’est le konzertmeister George Tudorache qui sort du rang pour jouer les solistes (il lui revient de jouer le très beau thème de violon solo récurrent qui, sous diverses formes, évoque la Sultane), mais aussi toute une série d’autres musiciens qui, tour à tour, s’illustrent dans des interventions déterminantes. Coup de chapeau à tous, et surtout à Bringuier qui réussit à trouver le ton juste, jubilatoire et brillant mais jamais superficiel.

A voir encore ce samedi 14 à 20h en la salle Philharmonique ; www.oprl.be