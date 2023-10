Le voyage musical de Melanie De Biasio

”L’important, ce n’est pas la ­destination, mais le voyage en lui-même”, répétait l’écrivain et bourlingueur Robert Louis Stevenson. Ses mots résonnent tout au long d’Il viaggio. Fruit de l’immigration italienne par son papa, Melanie De Biasio effectue ici le chemin inverse emprunté par des dizaines de milliers de familles qui ont quitté leur pays pour venir travailler dans les mines wallonnes dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce road trip solitaire l’a menée de son Charleroi natal à ­Lettomanoppello, village à flanc de montagne perdu dans les Abruzzes, à Montereale Valcellina, berceau familial situé dans les Dolomites, mais aussi du côté du Woodstock de la révolution hippie, dans les forêts de Catskill Mountains.

Sur un plan musical, l’artiste est aussi en mouvement. Elle s’éloigne ici de ses références jazz et de la culture afro-américaine de ses premiers albums pour explorer des paysages néo-classiques, l’ambient chère à Brian Eno, voire aussi le post-rock. Des premiers mots prononcés en italien par un certain Cicco Pepe qui se souvient “di ­Marcinelle in Belgio” aux ultimes nappes électro d’”Alba”, plage lancinante de plus de 18 minutes, Il viaggio mérite tous les superlatifs qui accom­pagnent déjà sa sortie.

Quel a été le déclic d’Il viaggio ?

Plus qu’un déclic, c’est l’urgence de partir qui a nourri ce projet. En 2021, je me retrouvais noyée sous la poussière dans le chantier de l’Alba (l’ancien consulat d’Italie à Charleroi ­métamorphosé aujourd’hui en une Maison d’artistes sous l’impulsion de Melanie De Biasio, NdlR). Je n’avais pas de concerts programmés, je ne chantais plus, je portais ma salopette de travail tous les jours et le Covid assombrissait encore un peu plus les perspec­tives d’avenir. Quand Europalia m’a sollicitée pour participer à son édition de 2021 sur le thème du Train et de l’immigration, ce fut le détonateur. Toute la pression émotionnelle accumulée depuis la fin de la tournée Lilies et mon installation à l’Alba s’est libérée. J’ai pris un sac à dos, un micro, un enregistreur numérique, des carnets, un appareil photo et je suis partie…

L’album s’ouvre par le chant des oiseaux, le bruit du vent dans la montagne et un monologue en italien. Vous plantez le décor ?

Cette voix, c’est celle de Cicco Pepe. J’ai enregistré son récit le dernier jour de mon séjour à Lettomanoppello. Cicco a choisi de revenir dans son village natal après avoir suivi sa famille dans les années 60 à Marcinelle quand la Belgique avait ­proposé du travail à son père. Dans les chansons de l’album parlant de déracinement, j’ai choisi le regard de l’enfant qui doit abandonner “sa cour de récré” pour suivre ses parents. Cicco Pepe symbolise cette cassure. Ça avait du sens que l’album commence par ce monologue.

Il viaggio rompt avec votre ancrage jazz. Vous étiez arrivée à la fin d’un cycle ?

Je ne réfléchis pas en “genre musical” mais en sonorités. Après la tournée Lilies, j’étais effectivement arrivée au bout de quelque chose. Le thème principal d’Il viaggio, c’est le voyage. Je suis partie avec du matériel d’enregistrement numérique mais aucun instrument de musique. J’ai d’abord capté les sons liés au nomadisme et à la nature. Les oiseaux, les chiens, le vent, les cloches d’église… C’est ce que je suis allée chercher aussi aux États-Unis dans la région des Catskill Mountains. De retour en Belgique, j’ai fait le tri de tous ces sons avec Pascal Paulus, qui collabore avec moi depuis mon premier album A ­Stomach Is Burning en 2007. Il a ajouté des claviers, de la guitare électrique, de la batterie, des beats électro. Moi je suis créditée au chant, à la flûte et aux… “landscapes” (“paysages”). Il y a un sentiment de grande quiétude et d’espace dans Il viaggio. Même si ce n’est pas audible dans un premier temps, j’ai voulu capter l’impalpable.

L’album est divisé en deux parties : l’une avec neuf morceaux, l’autre avec deux plages qui font vingt minutes chacune. C’est long, non ?

Avec mon label, on s’est posé la question jusqu’au bout. Le sortir en deux projets distincts ou en un seul ? Finalement, on a tout combiné, car c’est la même histoire. Après avoir écouté la première partie, je me sens mûre pour aborder les vingt minutes de “The Chaos Azure” et les 18 minutes d’”Alba”. (Rire)

Il y a une dimension religieuse, presque sacrée, dans plusieurs chansons. Vous êtes croyante ?

Je ne suis pas chrétienne. Ma grand-mère à qui je rends hommage en italien sur “Mi Ricordo Di Te” non plus. Mais vous savez comme moi que les églises sont importantes dans ces petits villages italiens, même pour ceux qui ne prient pas. Tu te rends compte qu’elles n’ont pas été construites là par hasard. Quand je suis entrée dans l’église du village natal de ma grand-mère, je me suis remise à chanter alors que je ne l’avais plus fait depuis la fin de ma tournée. C’était la première fois. C’est dingue, non ?

Comment souhaiteriez-vous que cet album soit reçu ?

J’aimerais que celles et ceux qui écoutent Il viaggio fassent leur propre voyage. J’ai hâte maintenant de reprendre les concerts et de proposer une continuité de ce disque tout en intégrant mon back catalogue.

Le 11/11, Bozar, Bruxelles (complet). Le 7/3, Le Forum, Liège. Le 9/3, Palais des Beaux-Arts, Charleroi.