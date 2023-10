Leif Ove Andsnes, musique dans le rétroviseur

Avec Kundera

“Cela ressemble à un coffret qu’on publie quand quelqu’un est mort, non ? (Rires). Rien que le nombre de CD – 36 ! – m’a déjà étonné, je n’avais pas conscience qu’il y en avait eu autant. Mais j’ai trouvé cela touchant, cela m’a rendu un peu nostalgique. J’ai eu la chance de pouvoir construire ces disques en cohérence avec le reste de mes activités – les concerts que je donnais, le festival que je dirigeais… – alors que, aujourd’hui, je vois souvent de jeunes artistes obligés d’enregistrer en rupture totale avec ce qu’ils font par ailleurs. Il faut dire que, quand j’ai commencé en 1990, d’abord pour Virgin puis pour EMI, c’étaient l’âge d’or du disque classique : tout le monde voulait des CD, toutes les firmes voulaient faire de nouveaux enregistrements en numérique. Simon Foster de Virgin est venu m’écouter à Bergen, et m’a immédiatement proposé un contrat. Et on pouvait proposer des choses hors des sentiers battus : mon deuxième disque était un disque Janacek, personne ne jouait Janacek à cette époque ! Et le disque est sorti à peu près en même temps que l’adaptation cinéma de L’insoutenable légèreté de l’être de Kundera, avec de la musique de Janacek, et cela lui a apporté une notoriété extraordinaire.”

Au milieu de la nuit

La nostalgie n’empêche toutefois pas un regard critique, et le Andsnes de 2023 ne se reconnaît pas pleinement dans ce qu’il était au XXe siècle : “Parfois, je trouve qu’il y a des choses que je jouais trop lentement. Nous adorions enregistrer en plein milieu de la nuit, parce qu’il y a forcément un calme parfait, et donc une concentration différente. Mais, du coup, on a une pulsation moins rapide, et je sais que, déjà alors, je trouvais certains tempi trop lents quand je les réécoutais le jour. ”.

La nostalgie a aussi les limites. Le pouvoir de l’industrie discographique à l’époque, souligne-t-il, était énorme et, parfois, malsain : “A ce moment, un orchestre n’aurait pas engagé un chef qui n’avait pas de contrat avec une grosse firme de disques. Aujourd’hui, il n’y a presque plus aucun chef qui ait un tel contrat, et ce n’est pas plus mal. Mais j’ai toujours été très lucide sur les limites du marketing de l’industrie discographique : c’est bien de faire de bons disques, c’est bien d’avoir très bien joué hier à Londres mais, si je suis ce soir à Florence, ce qui compte c’est de bien jouer ce soir à Florence. Il faut créer avec chaque public un lien de fidélité local. Et cela n’a pas changé au fil des ans, même si la pandémie a rendu les choses encore un peu plus difficiles…”

Peu d’intégrales

La publication d’un tel coffret souligne forcément les trous dans la discographie du Norvégien. Il n’est venu que tardivement à Beethoven (qu’il n’a gravé que plus récemment, pour Sony), il a peu enregistré la musique française, et Bach reste un grand absent. “Je n’ai jamais été un partisan des grandes intégrales. J’ai enregistré tous les concertos de Beethoven, et tous ceux de Rachmaninov, mais ce sont mes seules “intégrales”. Je préfère une approche plus personnelle, je sélectionne trois ou quatre sonates de Beethoven et je les approfondis autant que possible : je n’arriverais pas à faire le même travail si je devais enregistrer ses 32 sonates ! ”.

>>> Leif Ove Andsnes, The Warner Classics Édition, 36 CD, environ 100€.