Conservatoire de Bruxelles : ce n’est qu’un au revoir !

Vue du futur conservatoire. ©D.R.

Six jardins

Au centre de toutes les attentions, la belle salle de concerts qui, jusqu’il y a quelques années encore, accueillait les premières épreuves du Concours Reine Elisabeth. Mais ce chantier titanesque sera aussi l’occasion d’une rénovation des installations techniques avec un système de chauffage ultramoderne, de la construction d’une extension comprenant une nouvelle salle de musique de chambre et une salle de répétition pour orchestre symphonique, de l’aménagement des salles de classe et d’une nouvelle bibliothèque et même de la création de six jardins intérieurs.

Vue du futur conservatoire. ©D.R.

Si le permis d’urbanisme devrait être délivré sous peu et que le financement de l’essentiel des travaux est garanti, il reste quelques millions à financer par le privé. À cet effet, et aussi pour le simple plaisir de dire au revoir à un lieu cher, l’ASBL Conservamus a décidé de lancer See you after the break ( On se retrouve après l’entracte”), une série de concerts qui se tiendra dans la grande salle jusqu’à la fermeture de l’été 2024 : chaque mois, jazz, musique classique, musique contemporaine et même influences rock et pop seront au menu, permettant aux étudiants francophones et flamands de jouer ensemble mais aussi d’attirer l’attention sur le projet d’entreprises et mécènes susceptibles de compléter le tour de table.

Acoustique exceptionnelle

Et même quand, après les travaux, la grande salle accueillera à nouveau du public, la dynamique ASBL Conservamus, un groupe de bénévoles initialement réunis voici une quinzaine d’années pour définir le cadre juridique et institutionnel de l’opération, continuera à soutenir le Conservatoire : elle sera un indispensable trait d’union entre les deux institutions communautaires, explique son dynamique président, Rahim Samii. Mélomane éclairé mais aussi spécialiste en urbanisme, l’avocat bruxellois ajoute : “Conservamus se réjouit que cette salle de concert à l’acoustique exceptionnelle soit restaurée pour retrouver sa gloire d’antan, et ce tant pour les étudiants que pour les artistes de renom qui fréquentent le conservatoire.”

Jeudi, le premier concert réunira, autour de l’orchestre symphonique Conservamus constitué d’étudiants des deux conservatoires, Emmanuel Coppey (violon), Stéphanie Huang (violoncelle) et Kojiro Okada (piano), solistes de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, joueront le Triple Concerto de Beethoven sous la direction de la cheffe vénézuélienne Glass Marcano, qui conduira aussi la Symphonie n°5 de Tchaïkovski.

Bruxelles, Conservatoire, jeudi 19 à 20h ; www.conservamus.be