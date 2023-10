Un chœur dans la ville

Réunis pour un débat, David Lang - compositeur américain d’origine lituanienne - et Paul Hillier, chef de l’ensemble britannique Théâtre of Voices, deux pointures internationales, heureux récipiendaires d’un Grammy Award et figures majeures de cette nouvelle école du chant spirituel, héritière directe d’Arvo Pärt dont le tintinabulisme, il y a quelques décennies, avait hérissé les tenants de la modernité tout en contribuant à renouer le lien perdu entre le public et les salles de concert.

David Lang, une star aujourd'hui, se souvient de ses débuts qu'il doit à Paul Hillier, qui - le premier - lui a commandé une œuvre chorale. "Alors que je n'avais jamais écrit pour la voix, le fait d'avoir à travailler sur un texte a complètement modifié ma vision de la composition ; en quelques semaines je suis passé d'un aimable mélodiste pianotant des accords sirupeux dans son salon, à un lecteur frénétique, avide de découvrir de nouveaux textes à mettre en musique."

Sensualité biblique

Lang prend l'exemple d'un extrait de la Bible dans lequel deux personnes, dans le Cantique des cantiques, se livrent à des caresses de nature à les chasser, normalement, de la trame d'un livre saint. "Alors que je m'interrogeais, je me suis figuré que ces deux bienheureux incarnaient les êtres que nous eussions été si Adam et Eve n'avaient pas été chassés du Paradis." Partant de cette apparition paradoxale, Lang convoque dans sa partition les éléments de la scène qu'il imagine : la pomme, le champ, la fleur. Et conclut : "Ma partition tente de mettre en évidence que nous avons tout fait foirer."

Paul Hillier revient également sur l'importance du texte dans le lien aux partitions. "Souvent, le premier clin d'œil jeté à une œuvre nous permet de saisir des fragments de texte ; c'est par ce biais que nous entrons dans la musique. Le mot est notre porte d'entrée dans la partition." Il semble que ce soit le temps qui ait éloigné les deux formes d'art : "Chez les troubadours, ou du temps de Guillaume de Machaut, les chanteurs étaient poètes ; en allant plus loin, on peut même imaginer que réciter l'Odyssée en s'accompagnant à l'autos relevait d'un même geste", que nul n'aurait songé à distinguer.

La distinction réelle, ces deux grands praticiens de la musique chorale la situent au niveau du bruit. "Il y a 200 ans, rappelle Paul Hillier, le bruit était omniprésent. La sociologie des rues d'une grande ville, faisait que le niveau sonore - entre marchands, artistes, ripailles et rixes - était partie intégrante du quotidien."

Le chœur est-il parvenu à amadouer ce charivari ? David Lang y voit une nouvelle forme de spiritualité : "On attend de la musique qu'elle soigne, qu'elle guérisse, qu'elle donne du sens. Voilà l'essence du religieux."