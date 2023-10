Paysages sonores à la Museum Night Fever

Dans cette perspective (!), la violoncelliste se définit comme une créatrice de paysages sonores. Seulement, ce n’est pas au fusain qu’elle les dessine, mais par la musique, “je découvre des lieux, je rencontre des personnes et, sur cette base, j’essaie de reproduire mes sensations avec les instruments de l’expression musicale : le violoncelle, la voix, le synthétiseur”. Les lieux varient : un paysage vallonné ou une salle des machines.

L’une de ses pièces, Collines, est comme une grande sculpture immatérielle. “L’idée est qu’on puisse travailler le son comme une matière plastique, avec des textiles soniques d’une densité variable ; que celui-ci soit en mouvement ; que l’auditeur puisse être bercé, balancé ou – au contraire – immergé dans une sorte de sculpture sonore.” Une expérience avait frappé l’artiste : la disposition de grains sur une plaque de laiton animée de soubresauts musicaux et les formes, mi-projetées, mi-abstraites, qui prennent forme. Là aussi, la musique se met au dessin.

Du visible à l’oreille

Du processus naît une perception cousine des taches de Rorschach ; “il est arrivé que des auditeurs me décrivent des paysages très différents de ceux que j’entendais dessiner. C’est la poésie d’une expérience qui est à la fois structurée par sa partition, mais qui laisse à chacun l’espace d’inventer ses propres horizons. Il est même possible que l’œuvre évolue au contact du public, ou – au contraire – comme dans Respire, que le quatuor vocal et sa disposition spatiale installent l’écoutant dans un cadre dessiné plus formellement”.

Une approche non normative de l’expression musicale qui répond à un besoin de transversalité, largement exprimée dans toutes les strates du monde des arts. Alors qu’à La Monnaie, l’Anneau des Niebelungen de Wagner est monté à guichets fermés par un Romeo Castellucci autant dramaturge que plasticien et que Bozar reconsidère son rôle de pied en cap, il n’est pas rare de se promener dans un musée et, face à un Memling – quand il ne pleut pas dessus – de croiser un danseur entrant en communion avec les vibrations de l’œuvre.

À l’ISELP, le 21 octobre (à 19h, à 20h et à 21h), un quatuor de chanteuses donnera Respire, œuvre qu’Isabelle Sainte-Rose voit comme une invitation à se poser et, en toute simplicité, “à travailler le lien à l’autre”. L’inspiration lui est venue d’une œuvre des plasticiens Sol LeWitt et Fabienne Verdier, sorte de développement fractal de motifs simples qui, traduit en musique, permet aux sons, comme dans un halo de brume, de se déployer, d’apparaître et de disparaître.