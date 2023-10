Clara Ysé: “J’espère qu’adviendra un temps où l’on dépassera la question du féminin et du masculin”

Trois ans de pure technique vocale

Clara Ysé a 7 ans quand ses parents se séparent – une période tourmentée qu’elle passe, notamment, chez sa grand-mère maternelle. “Elle avait une amie, Yva Barthélémy, d’à peu près son âge, 70 ans, qui était professeure de chant”, se souvient-elle. Une grande artiste qui donne cours à des professionnels. “Elle avait une petite-fille de mon âge et elle a accepté de nous prendre toutes les deux. J’ai suivi son enseignement pendant 10 ans.” Les trois premières années ne sont, pourtant, consacrées qu’à des exercices de pure technique vocale.

Elle se prend au jeu. “Assez rapidement, je lui ai demandé à pouvoir rester le matin pour écouter les autres chanteuses. Ça m’a complètement nourrie, fascinée. Je pense que c’est là que je suis entrée, pour la première fois, en contact avec le féminisme.” C’est-à-dire? “Le fait d’entendre ces voix de femmes pour lesquelles toute une heure était consacrée à cette interrogation: comment la voix peut-elle prendre le plus de place possible pour traverser un orchestre?” développe Clara Ysé.

Classique, rébétiko et ranchera

Le 26 septembre dernier, Clara Ysé présentait son premier album, Oceano Nox, au Café de la Danse. Au lendemain de cette première parisienne, elle nous donne rendez-vous dans un café à côté de chez elle, près du canal Saint-Martin. Elle arrive tout sourire et se dit “trop heureuse, aux anges”. “Une première, cela fait toujours peur. C’est fragile, car c’est la première fois que l’on présente les chansons sur scène.” Or ce soir-là, le public connaissait déjà les paroles de certaines d’entre elles.

Ce LP (elle rigole quand on emploie cette expression tout en reconnaissant l’utiliser aussi) est l’aboutissement d’un travail intense, après un EP en 2018 ainsi qu’un excellent premier roman en 2021 (Mise à Feu, Grasset).

Clara Ysé, c’est d’abord une voix. Longue et souple. Magnétique. Bien au-delà de la soprano lyrique – appellation qui enferme dans une catégorie. “Je pense qu’il y a un mélange dans ma voix qui provient autant du classique que de mes nombreuses explorations musicales comme le rébétiko grec ou la ranchera mexicaine. À force, tout cela a infusé”, détaille-t-elle. “La Grèce et le Mexique, continue la jeune femme, sont des pays qui possèdent chacun un répertoire énorme. Dès que quelqu’un se met à chanter, tout le monde se rassemble et l’accompagne, musicien comme non-musicien.”

Sa première rencontre avec le rébétiko remonte à ses 18 ans. “J’étais en prépa littéraire et j’ai rencontré Lou (Du Pontavice), qui est devenue ma grande amie. Et Lou avait comme amie Dafné (Kritharas). On a commencé à jouer ensemble. À organiser des soirées musique. Au début, on était 4 ou 5. Aujourd’hui, dans le minuscule salon, on est tous les uns sur les autres”, rigole l’autrice compositrice et interprète, dont les voyages dans les îles grecques lui ont permis d’apprendre des chants populaires traditionnels toujours bien enracinés dans ce pays alors que, chez les Français, cela s’est quelque peu perdu.

guillement J’espère raconter quelque chose qui est plus grand que moi, parce que sinon, je ne trouverais pas cela très intéressant.

“Ce qui m’émeut dans la musique, c’est le fait qu’elle réunit les gens. C’est une façon de faire lien avec les autres qui est très belle. Cela nous transforme collectivement”, relève-t-elle.

Orpheline de la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmantelle

L’été 2017, Clara Ysé perd sa maman, la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmantelle, décédée d’une crise cardiaque alors qu’elle essayait de sauver un enfant de la noyade au large de Pampelonne. Le temps a passé depuis. Clara Ysé n’aime guère que l’on réduise Oceano Nox à cette tragédie. “Je trouve assez réducteur que l’on me parle de cela tout le temps. C’est dommage de le ramener à une histoire personnelle alors que tout le trajet de cet album est bien plus large. J’espère raconter quelque chose qui est plus grand que moi, parce que sinon, je ne trouverais pas cela très intéressant.”

Si le titre qu’elle a donné à son nouvel opus, Oceano Nox, est puisé dans l’Enéide de Virgile, également repris par Victor Hugo, Clara Ysé veut aller au-delà. “Même si c’est un texte que j’adore – avec une traduction française sublime: et la nuit s’élance de l’océan (et ruit oceano nox) –, je trouve que quand on prononce Oceano Nox, on n’entend pas que le latin. On dirait presque une expression futuriste. Je trouvais cela beau d’avoir un titre pour cet album qu’on entend avant de le comprendre, un titre musical avant d’être un titre de sens”, précise l’intéressée, qui a suivi un master de philo parce que “cela servait à nourrir [son] esprit curieux”.

Mais elle insiste: “J’ai un amour de la musique presque mystique. La quête de cet album est mue par cette interrogation: qu’est-ce qu’on fait avec l’océan nuit qui nous habite?”

Créer un futur désirable

Le papa de Clara Ysé est peintre. “Enfant, j’ai passé des heures dans son atelier au Pecq, à côté de Paris, à le regarder peindre. Je pense que ce qui obsède mon père, c’est la lumière. Il y a toujours, dans ses tableaux, une lumière assez incroyable qui émerge. Et le fait qu’il parte d’un trait obscur pour faire jaillir la lumière m’a forcément marquée. Cette densité si particulière qu’on ne peut trouver que si elle vient de l’obscurité.”

Enrichie par ses expériences et ses observations, elle répond à la question “Qu’est-ce qu’on fait avec l’océan nuit qui nous habite”, en utilisant, “comme dans la vie”, précise-t-elle, des outils anciens (la voix, les cordes, les cuivres, les chœurs,…) ainsi que des outils contemporains (les synthés, les rythmes électroniques) “pour créer un futur désirable.”

guillement En tant que femme, on a, dans notre société, une forte injonction à la douceur.

Son élocution parfaite, son registre sombre, ses musiques emballantes, la profondeur de ses paroles donnent à Oceano Nox une personnalité singulière. À l’image de sa conceptrice, distinguée. Où il est aussi bien question de rupture amoureuse (“Magicienne”) que de deuil (“Lettre à M”), de l’urgence d’une génération à changer de paradigmes (“Pyromanes”) que de sidération quand tout s’effondre (“Le monde s’est dédoublé”). D’un besoin de se réconcilier avec la douceur (“Douce”), aussi.

À propos de cette dernière, Clara Ysé commente: “En tant que femme, on a, dans notre société, une forte injonction à la douceur. Cette injonction-là, en tout cas en ce qui me concerne, m’a éloignée de la douceur. En étant en colère contre cette demande, j’éprouvais des difficultés à accéder à ma propre douceur. Et pourtant, c’est une des choses les plus belles et les plus simples qui soient. Cette chanson, c’est une façon de dire qu’il faut laisser coexister la douceur et la colère.”

N’est-ce pas ce dont parlait aussi Anne Dufourmantelle dans Puissance de la douceur? “Figurez-vous que c’est un des seuls livres de ma mère que je n’ai pas lu.”

Ailleurs, sur “Souveraines”, elle rend hommage à des femmes dont elle admire le courage. “J’espère qu’adviendra un temps où l’on dépassera la question du féminin et du masculin et où l’on finira par se rencontrer en tant qu’êtres, tout simplement.” Et si l’artiste reconnaît ne pas s’être toujours sentie traitée, dans son métier, d’égal à égale, c’était avec des gens qu’elle connaissait peu. “J’ai la chance d’être dorénavant très bien entourée. Peut-être parce que j’éprouve des difficultés à lâcher prise. Donc je choisis strictement les gens avec qui je vais travailler.”









⇒ Oceano Nox, 1 CD tôt ou tard, distr. Pias.

⇒ En concert au Delta, Namur, le 9 mars 2024 – www.ledelta.be