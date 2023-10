Duran Duran, Rick Astley, Peter Gabriel… Le retour des stars des années 80

Sur cette dernière proposition, Danse Macabre, les “nouveaux romantiques” misent sur la même formule avec une reprise de Billie Eilish et la venue de la bassiste de Måneskin, Victoria De Angelis. Malgré une carrière en dents de scie, les Britanniques à l’origine des tubes “Girls on Film” et “Hungry Like a Wolf” s’efforcent de ne pas rester coincés dans une certaine époque et continuent d’expérimenter. Que ce soit en s’offrant les services des producteurs du moment (de Timbaland à Mark Ronson) ou en s’intéressant aux nouvelles technologies.

Rick Astley, phénomène internet

Autre icône des années 80 à tenter un come-back en ce mois d’octobre : Rick Astley, l’interprète de l’inoubliable “Never Gonna Give You Up”. Un tube qui continue de lui coller à la peau aujourd’hui et d’alimenter une blague célèbre sur internet : le “rickroll” (soit le fait d’inciter un internaute à cliquer sur un lien qui semble être en rapport avec le sujet de la conversation, mais qui redirige vers le clip de ce fameux tube). Avec ce drôle de phénomène, le Britannique de 57 ans voit sa carrière relancée et part à la rencontre d’une autre génération. Cet été, il était même sur la scène principale du mythique festival anglais, Glastonbury. Profitant de ce nouvel engouement, il présente aujourd’hui Are We There Yet ?, un neuvième album étonnant qui lorgne du côté de la musique country.

Un album attendu depuis 20 ans

Début décembre, Peter Gabriel publie le tant attendu, i/o, son premier opus depuis 20 ans, dont des extraits ont été dévoilés tout au long de l’année, à chaque pleine lune. Après avoir quitté le groupe rock culte Genesis, le musicien britannique connaît le succès en 1986 avec “Sledgehammer” et “Don’t Give Up” du disque mythique So. Un album produit par Daniel Lanois, qui s’impose comme l’un des chefs-d’œuvre de cette période musicale. Avec i/o, Peter Gabriel revient sur le devant de la scène, qu’il avait quitté il y a neuf ans, en compagnie de Brian Eno et de Richard Russell, le fondateur de XL Recordings.