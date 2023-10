Orchestral Manœuvres in the Dark: "On n’aime pas se répéter"

Le groupe pionnier de la pop synthétique dans les années 80 (“Enola Gay”, “If You Leave”, “Electricity”) revient, aujourd’hui, avec un nouvel album. Après le succès de The Punishment of Luxury en 2017, OMD pense s’arrêter là. Pendant la pandémie, les deux amis prennent le temps de fouiller leurs disques durs et tombent sur d’anciennes maquettes. Ils reprennent vite goût au plaisir de créer, de composer et d’expérimenter, jusqu’à se retrouver avec assez de matière pour un nouveau disque. Avec Bauhaus Staircase ★★, le binôme réussit le défi de ne pas se répéter, tout en conservant leur esthétique 80’s. On retient surtout, le jouissif “Kleptokracy”, leur morceau le plus politique jusqu’ici et l’éthéré “Veruschka”. Après 45 ans de carrière, le “Kraftwerk anglais” a encore bien des choses à dire.

Pour de nombreux groupes qui se sont fait connaître à une certaine époque, c’est souvent un challenge de parvenir à se réinventer. C’était le cas aussi pour vous ?

Andy McCluskey : Pour ne pas se répéter, il est nécessaire de garder son cerveau actif. Si on s’intéresse à l’actualité, aux nouvelles technologies, à l’art, aux découvertes scientifiques… on continue d’absorber tout un tas de nouvelles données, qui permettent de revenir avec d’autres influences. Mais, après avoir composé plus de 200 chansons, c’est compliqué d’arriver avec quelque chose de tout à fait nouveau. On a l’impression d’être des explorateurs qui ont déjà tout vu du monde. Il faut être honnête avec soi-même, si on ne parvient pas à se renouveler, c’est parfois mieux de continuer à jouer ses anciennes chansons que tout le monde connaît.

Paul Humphreys : Notre mantra, en tant que groupe, a toujours été de se renouveler constamment. On n’aime pas se répéter. On a fait un album dans les années 80, Architecture&Morality, qui a plutôt bien marché. Notre maison de disques nous disait qu’il fallait revenir avec Architecture&Morality 2 et qu’on deviendrait, alors, le plus grand groupe du monde. On a refusé de jouer à ce jeu-là. On est revenu avec Dazzle Ships, un disque radical. C’était un risque et ça a presque tué notre carrière.

Est-ce que c'était aussi risqué de revenir aujourd'hui avec ce nouveau disque ?

A.M. : Il faut garder en tête qu’on n’est pas obligé de faire un nouvel album. On n’a pas besoin d’argent. On n’a pas un manager ou une maison de disques qui nous pousse à revenir. On le fait comme on le sent. À notre âge, il y a toujours un anniversaire à célébrer donc on pourrait se contenter de ça. Aujourd’hui, on a le contrôle total sur notre œuvre.

Cela n’a pas toujours été le cas ?

P.H. : Dans les années 80, on a perdu le contrôle. On était complètement liés à notre contrat. On devait presque faire un album par an. On ressentait une pression énorme. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a fini par arrêter pendant un moment. On faisait des tournées pendant huit mois, on rentrait à la maison complètement vidés et on devait refaire un nouvel album. On prenait alors nos dix premières idées et on en faisait un disque. On n’avait pas le temps d’expérimenter. Nos disques sont alors devenus plus convenus à la fin des années 80.

A.M. : On n’avait pas d’argent à l’époque, malgré les millions d’albums vendus. Notre but n’a jamais été de s’enrichir avec la musique, mais un groupe reste un business : sans argent, difficile d’opérer. De 1984 à 1988, on a énormément tourné aux USA, on était épuisé et on n’arrêtait pas de perdre de l’argent. Aujourd’hui, tout est plus simple. C’est chouette de pouvoir offrir au public de nouvelles musiques pour notre prochaine tournée.

guillement Nos idées déjantées sont devenues des hits

Votre groupe a souvent été décrit comme la “musique du futur” avec ses sonorités électroniques peu entendues jusque-là. Pensez-vous avoir eu une influence sur la musique d’aujourd’hui ?

P.H. : On a probablement eu une forme d’influence…

A.M. : Sois modeste, Paul ! Ce n’est pas à nous de le dire… Mais oui, certainement ! On a beaucoup d’échos de la part d’autres groupes qui nous disent qu’ils aiment beaucoup notre travail. La presse affirme que nous avons participé à changer le monde musicalement. On prend ça pour un énorme compliment. On n’est pas les seuls, bien entendu. On a eu de la chance. On ne voulait pas faire de la musique qui ressemblait à Pink Floyd ou Genesis. On a trouvé des inspirations alternatives. On a dû apprendre à expérimenter, à faire des sons bizarres. Pour nous, c’était vraiment un hobby. Cette carrière s’apparente à un accident qui dure depuis 45 ans.

P.H. : Tous nos amis, à l’époque, étaient à fond dans le rock. Nous, on venait de découvrir Kraftwerk, la musique allemande, le krautrock. Pour nous, c’était ça, le son du futur. On ne suivait pas les règles, c’est peut-être pour cela qu’on est parvenu à les changer. Notre folie est devenue la norme au fur et à mesure. Nos idées déjantées sont devenues des hits.

→ En concert le 15/02/2024 au Cirque Royal (Bruxelles)