Pour le deuxième soir de suite, le concert de Madonna commence avec plus d’une heure de retard au Sportpaleis d’Anvers

”Il est 21h45 et toujours pas de Madonna…”. Sur Twitter, les fans de la star américaine ont fait part de leur frustration ce dimanche soir. Dans le cadre de son Celebration Tour, la reine de la pop était de passage au Sportpaleis d’Anvers et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle s’est fait désirer par son public… Son show de ce dimanche soir va en effet commencer avec plus d’une heure de retard sur l’horaire prévu (20h30), tout comme samedi soir.