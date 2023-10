Philip Catherine : “Chet Baker avait une aura incroyable”

Qu’est-ce qui vous a poussé vers la guitare ?

Ça a commencé avec Georges Brassens. Je l’ai souvent dit, mais c’est vrai. En 1954, je connaissais la trompette, le violon, les chanteuses, le piano et tout ça… Mais les guitares, je ne connaissais pas. Alors je suis allé dans un magasin de musique et j’ai acheté une guitare pour jouer des chansons de Brassens. Voilà tout. Mais, comme le prof ne l’aimait pas trop, il m’a fait entendre Django Reinhardt. Voilà comment ça a commencé.

C’est Django Reinhardt qui vous a emmené vers le jazz ?

Oui, mais pas seulement lui. Dans ma rue, il y avait un groupe de musiciens qui jouaient le répertoire des Jazz Messengers. Je les écoutais chaque fois qu’ils avaient une répétition mais je n’ai jamais osé sonner. C’est comme ça que j’ai commencé à aller dans cette direction. Trois, quatre ans plus tard, j’ai commencé à jouer avec des musiciens professionnels.

C’était évident pour vous, ce choix de vivre de la musique ?

C’est à 50 ans que je me suis rendu compte que c’était peut-être une bonne idée. Je me suis toujours considéré comme un amateur. Un soir, alors que je jouais au Blue Note (NDLR : club de jazz qui se trouvait dans l'actuelle librairie Tropismes) avec des musiciens extraordinaires, j’ai senti le jazz dans toute sa force. Ça swinguait à crever ! Et un musicien classique qui se trouvait là par hasard est venu trouver mes parents et leur a dit : “Votre fils est un musicien, il faut qu’il fasse de la musique”. Et puis il est parti. Je ne l’ai jamais revu. Malgré ça, je me suis inscrit à l’université.

Il n’y avait pas de conservatoire jazz à l’époque. Comment avez-vous appris à jouer du jazz ?

J’ai appris sur le tas. Et comme il n’y avait pas beaucoup de guitaristes à cette époque, on m’appelait souvent. J’étais moins cher que d’autres musiciens sans doute.

Vous avez bien connu Chet Baker. Comment s’est passée votre rencontre ?

La première fois que je l’ai vu, c’était au Blue Note. Il y avait un monde fou. Il jouait déjà vraiment bien. Des années après, sa manager m’a proposé de faire un disque avec lui, mais je n’avais pas envie alors j’ai refusé.

C’est incroyable. Pourquoi avoir refusé ?

Parce que je l’avais vu une ou deux fois dans un club et je trouvais ça vraiment… Je ne sais pas. Je trouvais que ce n’était pas mon style de musique. Comme quoi on peut se tromper terriblement dans la vie. Sa manager m’a redemandé un ou deux ans plus tard et j’ai finalement dit oui. Alors Chet Baker est venu chez moi ou plutôt, chez mes parents. Ma mère était effrayée par ce bonhomme.

Qu’est-ce qui le rendait effrayant ?

Il avait une aura incroyable. Il était venu comme un clochard ou presque et, pour la répétition, il a soufflé le moins possible donc je n’avais aucune idée de comment il allait jouer. Avec le temps, je l’ai apprécié de plus en plus. Le rencontrer a été un cadeau du ciel. J’ai joué avec pas mal de bons musiciens, mais lui, quand il était en forme, ce n’était pas pour rien que c’était Chet Baker.

Il était comment, humainement ?

II était ok. C’était un addict, mais malgré ça, il continuait à bien jouer. Sauf quand il exagérait. Quand il exagérait, il jouait toujours beau mais avec très peu de notes. C’était drôle, il ne pouvait pas faire une fausse note, ce type. À côté de ça, il piquait des colères contre des gens. Il pouvait détester quelqu’un et, cinq minutes après, ils étaient copains.

Quels sont les musiciens qui vous inspirent actuellement ?

Il y a Nicola Andrioli, un pianiste italien installé en Belgique. C’est un magnifique musicien. Je joue souvent avec lui. Le contrebassiste Bart De Nolf aussi.

Vous jouez au Palais des Beaux-Arts le 24 octobre prochain. Le même soir que le guitariste américain John Scoffield. Vous avez déjà joué ensemble ?

On joue dans la même salle, mais l’un après l’autre. C’est très curieux. J’ai rencontré John Scoffield à Boston, quand il n’était pas encore connu. Il venait souvent me voir dans mon petit studio. On jouait en duo.