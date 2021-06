Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour la domination territoriale de la zone frontalière du Haut-Karabakh empoisonne le Caucase depuis plus de trente ans. La communauté internationale avait presque fini par l’oublier. Mais, le 27 septembre 2020, un affrontement armé entre les deux anciennes républiques soviétiques, initié par l’Azerbaïdjan, donna lieu à une guerre éclair de six semaines, permettant à ce dernier de reprendre brutalement le contrôle de la zone. Bilan des opérations : 6 000 morts des deux côtés, des centaines de prisonniers, et un traumatisme national côté arménien, contraint de concéder sa défaite.

"Nous ne sommes pas là pour prendre parti, nous lance d’emblée la violoniste Coline Alecian, "encore moins pour faire de la politique. Notre projet s’inscrit dans ce contexte, mais vise, avant tout, à offrir de la musique à une population endeuillée."

Une très grande culture classique

(...)