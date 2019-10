Cela faisait 11 ans que l’interprète de “Foule sentimentale” n’avait plus sorti d’album solo. Sur son nouvel opus, Alain Souchon a travaillé en famille et avec ses amis.

Plus de dix ans après son dernier album solo Écoutez d’où ma peine vient et cinq ans après son disque en duo avec son acolyte Laurent Voulzy, Alain Souchon est de retour avec dix nouvelles chansons ce vendredi. Avec Âme Fifties, le chanteur de 75 ans jette un coup d’œil dans le rétroviseur, partage ses souvenirs et évoque quelques histoires d’amour, celles avortées tout comme celles musicales. Un opus empli de tendresse, de bienveillance et de modestie, à l’image de son géniteur.