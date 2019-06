Alice Cooper sera de passage à Bruxelles en solo le 21 septembre prochain. Ce vendredi, il sort également le deuxième album des Hollywood Vampires, le “supergroupe” qu’il forme avec Johnny Depp et Joe Perry (Aerosmith). Rencontre

Toronto, le 13 septembre 1969, 80 000 personnes sont rassemblées dans le Varsity Stadium de la mégapole canadienne pour honorer les légendes du rock que sont Chuck Berry et Little Richard, découvrir de leurs propres yeux The Doors, et se chauffer avec quelques petits nouveaux, dont les gamins d’Alice Cooper.

Formé à Detroit, basé à Los Angeles, le quintet est encore inconnu au bataillon. Son premier album, fortement inspiré des Beatles et publié quelques mois auparavant, est passé totalement inaperçu. Mais son penchant pour la provocation et le sens du spectacle ont retenu toute l’attention du maître Frank Zappa, qui vient de les signer sur son label.

(...)