Qu’est-ce qui est petit, blond et rebondit dans tous les sens ? Un poussin sous ecstasy ? Possible, mais, dans ce cas-ci, le poussin hurle dans un micro, s’agite devant une audience dégoulinante de transpiration, et partage la scène avec trois musiciens arborant fièrement d’abominables coupes "mulet". Bienvenue dans le monde merveilleux d’Amyl & The Sniffers, le groupe punk le plus excitant du moment, sorti d’Australie il y a quatre ans.