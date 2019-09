La Grand-Place de Bruxelles affichait complet hier soir pour accueillir la Bruxelloise et ses prestigieux invités.

Qui à part les Diables rouges ou nos hockeyeurs champions du monde peut se targuer de remplir la plus belle place du monde ? Pas grand-monde aujourd’hui si ce n’est Angèle. Déjà présente sur place pour fêter la Fédération Wallonnie-Bruxelles l’an dernier, elle venait cette fois-ci en conquérante, forte des 600000 exemplaires vendus de Brol, son premier album qui n’a pas un an. Un truc incroyable auquel elle ne parvient toujours pas à croire, dit-elle.

Le phénomène Angèle est tel que dès 10 h du matin, des fans campaient devant la scène pour être les mieux placés à… 21 h quand débuteraient les festivités. Une longue attente, parfois sous la pluie mais pas dissuasive pour un sou. Camille, 14 ans n’a pas quitté les premiers rangs de toutes la journée. "Hors de question de bouger d’ici", lance-t-elle à deux heures du début du concert, trop heureuse d’être bien mise. Bien vu, sur le coup de 19 h 30, les autorités ont fermé l’accès à la Grand-place désormais noire de monde. Pas de chance en revanche pour les nombreuses personnes qui, compressées dans la foule, se sont senties mal et ont été évacuées.

Toute la soirée durant les "Angèle, Angèle, Angèle" ont résonné. À l’applaudimètre, c’était évidemment elle la star. Quoique… Caballero et JeanJass ont aussi déclenché la ferveur du public malgré le crachin. Mais les plus grands moments de ce rendez-vous étaient tout de même le fait de la maîtresse de cérémonie. On retient le titre d’ouverture des réjouissances, le remarquable et très émouvant "Bruxelles m’a belle" signé Dick Annergarn mais version Angèle, le trio inédit Angèle-Roméo Elvis-MC Solaar sur "Victime de l’amour" et l’extraordinairement populaire "Balance ton quoi" qui a déclenché quelques scènes d’hystérie.





