Rendez-vous ce vendredi à 14 heures pour découvrir, enfin, le clip de “Fever”, le duo enregistré par Dua Lipa et Angèle figurant sur la réédition de Future Nostalgia, le dernier album de la Britannique, disponible le 20 novembre prochain. Cette collaboration a tapé dans l’oreille des équipes éditoriales de Spotify, celles qui composent les célèbres playlists de la plateforme de streaming.

Dès vendredi dernier, date de sortie de la version audio du titre, “Fever” a été intégré dans les 47 playlists "New Music Friday générées" par le géant suédois de l'écoute en ligne, dont celle des États-Unis qui compte plus de 3,6 millions d’abonnés, et celle du Royaume-Uni qui en totalise 780 000 !