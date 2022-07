Des festivaliers évacués après un mouvement de foule aux Ardentes

Le festival Les Ardentes bat son plein depuis ce jeudi et jusqu'au bout du week-end à Rocourt. Après deux années d'absence suite au Covid, beaucoup de festivaliers étaient attendus.

Lors du concert du rappeur PLK, une foule dense et compacte s'était rassemblée ce vendredi en début de soirée. Nos collègues de Sudinfo rapportent qu'un important mouvement de foule a eu lieu en raison de bousculades et du nombre trop important de personnes présentes devant la scène.

Plusieurs personnes ont fait un malaise et les services de secours ont dû prendre en charge une soixantaine de festivaliers. Le rappeur aurait interrompu quelques minutes son concert pour faciliter l'évacuation.

Plus tôt dans la journée, lors du concert de SCH, une barrière dite "crash", pourtant prévue à cet effet, a cédé sous la pression des festivaliers selon l'Avenir. La sécurité a immédiatement réagi pour contenir la foule et ainsi éviter que des personnes ne tombent et ne se fassent piétiner.

Heureusement, dans les deux cas, aucun blessé grave n'est à déplorer.