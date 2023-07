Ardentes 2023 : la dernière journée du festival annulée à cause des intempéries

Du coup, les campeurs sont invités à quitter le camping dans le calme. Des navettes de bus sont organisées pour acheminer les campeurs vers la gare des Guillemins. Les trains pour les festivaliers s’arrêteront à la gare de Guillemins et non à Ans.

Un point de prise en charge pour les personnes qui viennent rechercher en voiture les festivaliers est prévu à Vottem, rue verte voie, sur le parking du magasin Aldi.

Par ailleurs, le marché de La Batte fermera à 13 h, le Village Gaulois n’ouvrira pas aujourd’hui, les parcs et cimetières resteront fermés.

Pour rappel, de violents orages sont attendus ce dimanche et pourront localement être accompagnés de cumuls de 20 à 40 litres par mètre carré en une heure, ou même très localement davantage. Des grêlons pouvant atteindre 4 ou 5 centimètres de diamètre et de forts coups de vent pouvant atteindre 90 km/h, voire plus, pourraient causer des dégâts.

Code orange

Pour l’instant, tout le pays – à l’exception de la Flandre-Occidentale – est en code jaune de 13 h à 1 h, et les provinces de Luxembourg, Liège, Namur et Limbourg passent en code orange de 13 à 19 h.

”En fonction de l’évolution de la situation, il n’est pas exclu que d’autres provinces passent dans les prochaines heures en code orange ou que l’avertissement soit prolongé. Sur l’ouest du pays, le risque est plus faible, mais quelques fortes averses ne sont pas non plus exclues”, précise l’IRM.

L’organisation a invité les festivaliers à rester chez eux en attendant une décision des autorités. Les organisateurs ont également indiqué sur l’application du festival qu’il y aurait “plus d’infos pour les campeurs et les festivaliers très vite”.

Pour cette dernière journée, Fresh, Central Cee, Booba ou encore DJ Snake devaient se produire. 65.000 personnes étaient attendues.

Le Brosella Festival écourté

Le Brosella Festival, qui se tient au parc d'Osseghem à Bruxelles, va écourte aussi sa journée de dimanche en raison des intempéries attendues. "Le festival n'ouvrira certainement pas à 13h. Pour l'instant nous attendons de voir s'il est possible de maintenir la programmation de 18 à 24h", explique le directeur Bert Schreurs. Certains concerts seront annulés, mais d'autres pourraient ainsi être déplacés. La décision définitive du festival devrait être prise vers midi. "La Ville de Bruxelles nous a dit que l'alerte orange n'obligeait pas à la fermeture du parc, mais ça peut changer à chaque instant."