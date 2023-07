”On parle de 3h pour sortir du parking” : un festivalier témoigne de la galère causée par l’évacuation des Ardentes

Mais même si cela s’effectue dans le calme, l’organisation de cette évacuation est laborieuse. En effet, les milliers des spectateurs doivent évacuer le camping mais également le parking, ce qui prend énormément de temps.

”Le matin vers 11h, on a essayé de sortir pour faire quelques courses, et il y avait un embouteillage à la sortie du camping. Une dame de l’organisation nous a prévenus que ce serait une sortie définitive, car la dernière journée allait être annulée. Mais elle ne nous a pas donnés de raison à ce moment-là. Elle nous a dit qu’il fallait emporter nos affaires et évacuer, qu’on avait jusqu’à midi et demi”, nous raconte Rayane, un festivalier français vivant à Bruxelles.

”Les gens ont été assez coopératifs”, poursuit notre témoin, qui pointe deux problèmes malgré tout. “Pour ceux qui repartaient demain, qui ont déjà leur ticket de train ou de bus, ils se retrouvent dehors sans savoir quoi faire”, explique-t-il d’abord, avant d’en venir au 2e souci : “Ensuite, il y a les festivaliers en voiture, comme nous. Il y a plein de parkings immenses mais une seule sortie. Donc là, il y a des voitures à perte de vue. Quelqu’un a parlé de 3h pour sortir. Et la route pour sortir est remplie de gens qui viennent du camping pour aller vers le parking. Du coup c’est difficile de le désemplir". "Je pense que je vais mettre plus de temps à sortir d'ici que pour rentrer à Bruxelles", ajoute Rayane.