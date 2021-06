Juin 2018, dans les jardins des studios ICP à Bruxelles. Clara Luciani s’apprête à donner un showcase en compagnie de Sage dans ce lieu mythique où tant d’albums francophones ont pris naissance. Elle ne le sait pas encore mais son disque qui vient de sortir, le premier, Sainte-Victoire, va bientôt venir garnir les murs déjà blindés de disques d’or, de platine ou de diamants enregistrés entre ces murs. Trois ans plus tard, Sainte-Victoire a bénéficié de deux rééditions et est devenu triple disque de platine en France. Joli succès s’il en est ! La suite vient de sortir et s’appelle Cœur. Un second album qui conserve l’ADN qui a fait éclore Clara Luciani tout en lorgnant d’autres horizons musicaux. La voici en… disco queen.pour libérer tout le monde après les confinements du Covid.