En une vingtaine d’années, notre capacité d’attention est passée de 12 à 8 secondes lors de l’écoute d’un morceau. Un phénomène renforcé depuis l’arrivée des plateformes de streaming, qui favorisent une culture du zapping toujours plus poussée. On n’aime pas une chanson ? On passe à la suivante en un simple clic. Si l’arrivée du CD avait déjà permis de passer de titre en titre bien plus facilement qu’avec un vinyle, Spotify, Deezer, Apple Music et compagnie facilitent encore plus le travail avec un catalogue bien fourni, capable de répondre à toutes les envies. Dans le cas du géant suédois, l’offre s’épaissit même de 60 000 chansons quotidiennement, selon une conférence de presse donnée en février dernier.

Capter l’attention dès les premières secondes

Cette situation a des conséquences directes sur la manière dont les chansons sont créées, puisque l’objectif poursuivi est clair et précis : parvenir à capter le public le plus vite et le plus longtemps possible. Selon une étude commandée par Samsung fin 2020, une chanson qui dure trois minutes aujourd’hui, n’en durera sans doute plus que deux d’ici une dizaine d’années. Les longues intros dépouillées, les solos de guitare, et les plages hors cadre passent lentement à la trappe. On court de moins en moins le risque de perdre l’auditeur.

(...)