Censée représenter un solo de batterie, une onomatopée, “A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boum !”, a changé la face de la musique populaire. Durant une pause lors d’un enregistrement qui ne le satisfaisait pas, Richard Penniman s’est jeté sur le piano qu’il a martelé en lançant ces sons de percussion. C’était le 14 septembre 1955, dans le studio J&M de Cosimo Matassa à La Nouvelle-Orléans. Après quoi, Little Richard est parti comme un fou furieux dans le titre de son cru “Tutti Frutti”, devenu l’un des premiers et des plus emblématiques succès du rock’n’roll.