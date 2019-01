Jinte Deprez et Maarten Devoldere reforment Balthazar. Très inspirés par les projets solo qu'ils ont pu mener entre-temps. "Fever", le quatrième album du groupe, est jouissif, lumineux, totalement réussi. Rencontre.

En voilà deux qui ont l’air contents de se retrouver. Enthousiastes à l’idée de mettre Balthazar en suspens, en 2016, pour laisser libre cours à leurs carrières solo respectives, Jinte Deprez et Maarten Devoldere ont fini par trouver le temps long, l’un sans l’autre. J. Bernardt et Warhaus ont rencontré leurs publics, convaincu la critique, et insufflé une nouvelle énergie aux rockeurs crooners mélancoliques de Courtrai. Mais on n’échappe jamais vraiment à son binôme, l’attirance est trop forte.

Visiblement exaltés par cette mise en concurrence temporaire, Jinte et Maarten ont loué une maison dans les Ardennes, composé onze morceaux pour célébrer leurs retrouvailles, et mis le cap sur Lanzarote pour y tourner le clip de leur plage titre. Ce Fever, groovy à souhait, qui donne immédiatement le ton de ce quatrième et merveilleux album publié sous la bannière de Balthazar (lire ci-dessous). Les paroles restent, certes, sombres. Les deux camarades ne font pas encore dans l’optimisme béat, et Maarten fume facilement un paquet de clopes sur la durée du clip, mais une profonde vitalité s’est greffée à la désinvolture du passé. Une rencontre avec les intéressés ne pouvait décemment pas se décliner.

Vous êtes d’emblée partis dans l’idée de prendre une nouvelle direction musicale ?

(...)