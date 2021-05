Le milieu des festivals est en ébullition depuis les annonces du dernier Codeco (lire ci-dessous). Aucun grand événement ne pourra avoir lieu en juillet. Dour, Les Ardentes, les Francofolies et LaSemo ont donc officiellement annulé leurs éditions 2021, après Rock Werchter, Couleur Café et le Graspop, il y a quelques mois. L'espoir reste de mise pour le Pukkelpop et Tomorrowland en août/septembre, même s'il sera difficile de concevoir une affiche internationale.

À l'image de ce que le festival proposait déjà l'été dernier, Rock Werchter vient toutefois d'annoncer une version "light". Du 1er juillet au 1er août, "Werchter PARKLIFE" accueillera une poignée d'artistes belges, devant 2500 spectateurs, dans le respect des règles sanitaires.

Viennent d'ores et déjà d'être annoncés : Balthazar (1/7), Goose (2/7), Arsenal (3/7), Lil Kleine, Black Box Revelation et Equal Idiots (4/7).

Les tickets seront mis en vente le mardi 18 mai à 10h.