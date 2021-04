Invité de l'émissionsur RTL, Bénabar a tenu des propos particulièrement virulents à l'encontre des Victoires de la musique. Le chanteur dénonce ainsi une cérémonie

Et Bénabar s'explique: "C'est une démocratie où il n'y aurait que les gens de gauche qui voteraient. Et à tous les coups, vous avez un président de gauche (...) On savait tous - et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs - quel serait le palmarès des Victoires de la musique un an avant, à deux noms près. Ça ressemble à une démocratie où cinq ou six personnes choisiraient à la fois les candidats et les votants."

Le chanteur tacle aussi le comportement de certains autres artistes: "Tous ces gens-là qui donnent un point de vue sur les choses par rapport a leur blessure narcissique qui est toujours très grande, à l'image de leur ego (...) évidemment qu'on n'est pas essentiels. Si vous ne mangez pas, vous mourez. Si vous n'allez pas à un concert de Bénabar, vous ne mourez pas."





Bénabar évoque également les oubliés du palmarès: "Dommage qu'il n'y ait rien eu pour les rappeurs, pour ceux qui font du métal... Il y a vraiment un mépris. Si tout le monde était respecté, le palmarès n'aurait pas été le même". L'auteur de "L'effet papillon" regrette enfin l'absence de Victoire de la scène: "Il y a des gens qui ont tourné cette année, c'est eux qu'il fallait récompenser. Il fallait récompenser un tourneur dans la difficulté plutôt que parler entre deux petits fours sur le plateau. C'était encore une fois la preuve d'un petit groupe qui a pris le contrôle et qui confisque en prétendant être 'la musique'. Ces gens-là ne parlent pas en mon nom."

Voilà qui a le mérite d'être clair...