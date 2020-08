Il était écrit quelque part que 2020 serait une année sans musique ou presque. La faute au Covid-19 et à son cortège de mesures sanitaires. Privé des festivals de l’été et des concerts traditionnels depuis la mi-mars, le public s’est rabattu sur les radios, les réseaux sociaux et surtout les plateformes de streaming pour se rincer les oreilles avec quelques nouveautés. Et ceux qui pensaient échapper au traditionnel tube de l’été en sont pour leurs frais car celui-ci s’avère plus fort qu’un coronavirus. Ils sont même plusieurs à se disputer le titre depuis le mois de juin. On pense à The Weeknd avec son incontournable "In Your Eyes", aux Black Eyed Peas et leur "Mamacita", à Kendji Girac et son "Habibi" ou encore à "Kings&Queens" d’Ava Max, "Angela" d’Hatik, "Rain On Me" du tandem Lady Gaga-Ariana Grande, "Anissa" de Wedjene, "Djomb" de Bosh et Vianney de retour avec "N’attendons pas". Bref, malgré les circonstances, il y a du monde qui se bouscule au portillon.

Concept né dans les années 60 dans une France sous l’emprise des yé-yé, cela fait six décennies que le tube de l’été s’invite chaque année dans nos têtes et surtout nos oreilles, pour agiter nos hanches sur les pistes de danse et égailler nos vacances, le tout bien poussé par des médias et des plans marketing mitonnés aux petits oignons. Personne n’a oublié l’imparable "Lambada" matraquée par TF1 en 1989 et son clip vidéo aux corps à corps des plus suggestifs. Il s’en était vendu 15 millions de copies à l’époque, au nez et à la barbe de ses créateurs d’origine, les membres du groupe bolivien Kjarkas. Heureusement pour eux, le succès planétaire de leur chanson initialement intitulée "Llorando se fue" est arrivé jusqu’à eux et au terme d’un procès, ils finiront par toucher les droits d’auteur qui leurs étaient dûs.

(...)