En 2019, la musicienne britannique Tor Maries se rend, seule, au concert de l’un de ses groupes fétiches : Sleaford Mods. Dans la foule, un homme lui lance : “Ah, voilà Billy No-Mates !”, expression des années 90 que l’on pourrait traduire par “Rémi sans ami”.

Plutôt que de la piquer au vif, la remarque l’inspire, et lui donne même le nom de ce nouveau projet musical. Tor a renoncé à la musique, voilà deux ans, après avoir jonglé entre plusieurs groupes au succès très limité, mais l’envie de tester de nouvelles choses et une inspiration retrouvée l’ont poussée à envoyer des démos au chanteur de Sleaford Mods en personne, Jason Williamson. Ce dernier accroche, lui présente Geoff Barrow, ex-membre de Portishead et fondateur d’Invada Records, qui la signe, l’épaule, et sort son premier album à l’été 2020.