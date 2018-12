Des artistes ont encore montré leur grand coeur lundi soir dans les rues de Dublin à l'occasion du réveillon de Noël.

Bono et The Edge, membres du groupe U2, entre autres, ont donné un petit concert en pleine rue. Les musiciens y ont interprété des chansons typiques de cette période de l'année mais aussi des titres issus de leurs répertoires, tels que "Love is bigger than anything in its way", comme on l'entend dans la vidéo ci-dessous.

Il s'agissait d'un événement caritatif pour soutenir la "Simon Community", qui vient en aide aux sans-abri de la capitale irlandaise.