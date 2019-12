Plus de 35 % des clubs de musique live de Londres ont fermé leurs portes en dix ans. Désormais, certains organisateurs de concerts travaillent directement avec les promoteurs immobiliers. À Bruxelles, la vie nocturne se porte à merveille... depuis les attentats.

À Bruxelles, pour une fois, tout va bien. La ville est régulièrement conspuée pour son trafic, sa pollution et sa saleté, mais sa vie nocturne semble ne jamais s’être aussi bien portée. Après plusieurs années de baisse successives, de nouveaux clubs de jazz ont fait leur apparition. Les bars, théâtres et autres salles de concert ne cessent de s’ouvrir au genre, et la musique électronique connaît une belle explosion populaire et créative.

Les nouveaux-nés ont su fédérer un public fidèle (C12), d’autres viennent de faire leur grand retour (Mirano), et les soirées à concepts se multiplient (Hangar, Rave Rebels), tout comme les festivals de qualité (Listen Festival, Garages Numériques, Nuits sonores, Crossroads, Fifty Lab…). "On observe une nouvelle vague de dynamisme et de créativité depuis 2016", analyse Patrick Bontinck, qui dirige l’agence bruxelloise du tourisme "visit.brussels". "Il y a un avant et après attentats. En trois ans, l’identité bruxelloise s’est renforcée, de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché. Il y a une vraie volonté de faire revivre le centre-ville."

(...)