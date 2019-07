5 Vidéo

Neil Young sauvage et impérial à Anvers

Le singer-songwriter canadien a livré une prestation sublime, au Sportpaleis, ce mardi soir. A 73 balais, avec son parcours phénoménal et son répertoire colossal, Neil Young n’a évidemment plus rien à prouver, sauf qu’il est toujours là et ...