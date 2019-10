Le groupe emmené par Chris Martin a dévoilé deux titres ce jeudi soir dont "Arabesque" réalisé avec le Belge.

Cela fait des jours que Coldplay joue au chat et à la souris avec ses fans. Il y a d'abord eu ces affiches mystérieuses placardées dans certains lieux dans le monde. Elles annonçaient clairement le retour discographique du groupe mais sous quelle forme? Ces derniers jours, le voile s'est progressivement levé. Certains inconditionnels de Coldplay ont reçu un courrier annonçant la sortie d'un nouvel album qui, ô surprise, est un double album. Et ces dernières heures, c'est dans les petites annonces de journaux locaux que Chris Martin et les siens ont dévoilé le tracklisting de ce disque composé de deux parties respectivement intitulées Sunrise et Sunset.

En même temps, un curieux décompte avait envahi le site officiel du groupe. Une autre surprise était-elle sur la rampe de lancement? Bingo! Ce jeudi soir, Coldplay a dévoilé deux titres de Everyday Life: "Orphan" qui figure sur le second disque de l'album et "Arabesque" qui clôture quasiment le premier. Surprise là encore, ce morceau est une collaboration avec Stromae. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Belge comme le groupe ont parfaitement gardé le secret jusqu'à la dernière secondes.

Cette collaboration n'est pas exclusivement musicale, c'est bien la voix du maestro que l'on entend chanter en français les couplets en alternance avec Chris Martin qui assure les parties en français. La chanson se veut un hymne à la tolérance et à l'acceptation de l'autre car nous sommes fait du même bois chantent les deux voies, "on se ressemble comme deux goûtes d'eau". Elle fait aussi l'éloge de la musique comme arme du future pour unir les peuples.

Si les premières mesures d'"Arabesque" donnent l'impression que le titre est taillé pour les radios, certains passages pourraient gêner les programmateurs, notamment un long solo de saxo qui occupe un bonne partie de la chanson, ainsi que le final toute distorsion rugissante. Mais gageons qu'avec un tel casting, ils devraient largement passer au-dessus de ces écueils.

Le rapprochement entre Coldplay et Stromae ne date pas d'hier. Lors de la venue du groupe au stade Roi Baudouin, Chris Martin avait repris "Formidable", tandis que le chanteur belge était dans les tribunes. Il n'avait pas caché toute l'affection qu'il porte à ce titre.