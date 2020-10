En 2002, Carla Bruni surprenait tout le monde avec "Quelqu’un m’a dit", son premier single annonciateur d’un disque portant le même nom qui s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires. Un succès phénoménal. Depuis, sans atteindre de telles proportions, tous ses albums originaux ont très bien fonctionné, tant en France qu’en Belgique.

Après s’être accordé une récréation avec French Touch (2017), composé de reprises de Depeche Mode, de The Clash, d’AC/DC, des Rolling Stones, etc., et une tournée mondiale de deux ans, voici qu’elle revient avec ses propres chansons. Sobrement intitulé Carla Bruni, son nouvel album propose deux titres en anglais et en italien, une première, et rappelle surtout Quelqu’un m’a dit, tant sur la forme que dans le propos. "Ça me fait plaisir que l’on voit un parallèle, explique-t-elle par téléphone. Je l’ai écrit à peu près de la même manière, sans réfléchir, spontanément. Ce ne sont pas des disques de pensée mais des albums d’émotions."

À l’écoute, on a le sentiment que vous nous invitez chez vous tant il est cosy, intime…