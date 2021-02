Le confinement a pris des traits familiers pour Nick Cave. Comme il l'explique sur son site web, “The Red Hand Files”, via lequel il communique régulièrement avec ses fans, le tumultueux rockeur australien fût un temps grand consommateur d’héroïne, plongeant, déjà, dans l’isolement et la distanciation sociale. Le lockdown imposé tout au long de l'année écoulée a par ailleurs fait écho à une autre phase de repli : le deuil, traversé suite à la mort de son fils, il y a bientôt six ans. Privé de scène, bouée de sauvetage salvatrice , il ne restait à Nick Cave que que le studio comme ultime sas de décompression. L'artiste a écrit, composé, couché son ressenti sur papier, et toutes ces frustrations se retrouvent aujourd'hui dans un nouvel album surprise, très justement nommé Carnage.

Inutile de préciser qu'on y retrouve Warren Ellis, multi-instrumentiste et grand compagnon de route de Nick Cave, présent à ses côtés depuis 1993 avec les Bad Seeds, avant d'épauler Cave sur le projet Grinderman, et de s'y associer en duo pour composer diverses bandes originales (Hell or High Water, Wind River). Pour la toute première fois, les voilà donc en duo, pour une oeuvre qui n'est pas dédiée au cinéma. Carnage est issu de sessions jam, de pulsions musicales, de partages inspirés et discussions spontanées. Rien n’était calculé, prémédité, tout s’est fait dans l’instant et à l’instinct, et cela se ressent. Successeur et prolongation du sublime et très sombre Ghosteensorti il y a deux ans, ce 18ème opus livré par le grand prêcheur australien nous plonge inévitablement dans une atmosphère presque apocalyptique, à la hauteur des événements de cette dernière année. Non sans une lueur d’espoir et une insatiable envie de célébrer le vivant.

(...)