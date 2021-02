Une barbe fournie, un regard chaleureux, une rose à la main… Chacun devinera qu’il s’agit de l’inoubliable pochette Polydor du premier trente-trois tours de Maxime Le Forestier, qui fut également le mien.

Ma grand-mère, qui répondait à tous mes désirs, me l’avait offert pour mon anniversaire, dépensant à l’époque, et sans compter, les trois cents francs requis pour pareille acquisition. Une somme ! J’en avais conscience et lui vouais, du haut de mes douze ans, une réelle reconnaissance. Ce cadeau m’ouvrait les grilles de la cour des grands. Je venais, à ma grande joie, de gagner trois ans.

Je caressai longtemps l’enveloppe et ses couleurs passées, avant de sortir le vinyle de sa deuxième et soyeuse protection. Puis, je le déposai délicatement sur la platine, rangée dans le pétrin en chêne massif, qui avait été reconverti en bureau pour mon grand-père, et qui trônait désormais sur la mezzanine de la maison familiale, surplombant le salon. Là s’accélérerait bientôt l’enivrante spirale du sillon, pour laisser libre cours aux premiers accords d’une Éducation sentimentale qui fut pour moi une révélation.

"Ce soir à la brune, nous irons ma brune…"

À mes yeux, les brunes ne méritaient guère d’attention. Maxime Le Forestier nous rendait soudain hommage, tressait nos cheveux, nous voyait princesse, nous rendait cruelle, nous couchait dans les sauvagines et nous gardait jusqu’à l’aurore !

Assise en tailleur à côté du pétrin, les doigts de pieds emmêlés dans l’épaisse moquette bouclée, prête, dès les derniers accords, à me relever, pour remettre la chanson au début, en veillant à ne pas griffer du diamant ce beau lac noir miroitant, j’accompagnais mon idole, une ou deux octaves plus haut, connaissant les paroles depuis bien longtemps.

Cette ballade, nous la reprenions chaque soir, aux veillées des camps louveteaux qui étaient alors toute ma vie. Je me laissais envoûter par le crépitement des flammes et, surtout, par le regard du sizenier, que j’admirais de moins en moins secrètement et qui, avec sa frange et ses cheveux blonds tombant jusqu’aux épaules - le minimum requis à l’époque -, ne me quittait pas des yeux, en fredonnant chacun des inoubliables couplets.

Cette chanson, j’en avais la conviction avait été écrite pour moi. Je l’écoutai un nombre incalculable de fois, avant, dans la foulée et dans l’attente que mon cœur et mon esprit y soient préparés, de laisser résonner la suivante, plus profonde et bouleversante, pour laquelle j’augmente encore le son lorsqu’elle passe à la radio, et qui me rappelle d’autres veillées, sur la plage de Noirmoutier.

Nous y passions, ma bande et moi, des nuits entières, autour d’un feu improvisé, en compagnie de Mon frère. Ce frère-là était aussi le mien, parti avant d’avoir vu le jour, coupable, sans le savoir ni le vouloir, de la solitude de mon enfance. Je mis des années à le comprendre.