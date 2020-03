Avec une surprise à la clé, bien sûr. Le chanteur franco-libanais, qui confie que, pour lui, rester à la maison est synonyme de cuisine et d'écoute musicale, va coupler ces deux activités. Il sera seul dans sa cuisine, mais suivi, bien sûr, par ses nombreux fans - @mikainstagram compte 1,2 million d'abonnés.écrit-il.Et que va-t-il cuisiner?Il n'en a pas dit plus. Vivement ce soir ! Ceci dit, on espère avoir tous les ingrédients dans notre armoire à provisions, histoire de cuisiner en sa compagnie.

#mika #instagramlive #cookingwithmika