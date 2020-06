Confinement oblige, téléphones et ordinateurs ont plus que jamais relié nos vies. Rien d’anormal, aujourd’hui, à sortir d’une réunion de travail sur Zoom, saluer ses parents sur WhatsApp, prendre l’apéro avec les copains sur Skype, commander une quiche via Deliveroo, et se détendre en musique avec un petit Facebook Live. Condamnés à l’exclusion scénique à moyen terme, les artistes évidemment ont fait un usage abondant de ces technologies, eux aussi. Quelques intrépides ont rapidement réinterprété leurs œuvres en guitare-voix, face caméra, pour rester "en contact" avec leur public. D’innombrables suiveurs se sont empressés de faire des vocalises à leur tour depuis leur salon, leur baignoire, leurs toilettes, leur balançoire ou le bac à sable du petit, et l’exercice est à ce point devenu inévitable, que l’on voit désormais émerger de véritables festivals en ligne (notamment le Swipe up Festival et le Focus Festival ce week-end). Initiative louable et excellent moyen d’exister pour un secteur qui a subitement perdu une bonne partie de sa visibilité, même si l’exercice connaît certaines limites.

"Énormément de choses se sont faites sur les réseaux sociaux" commente Claire Monville qui dirige le Conseil de la musique, organe chargé de la promotion du secteur musical en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Mais il y a tellement de concerts confinés, qu’à un moment, on n’en peut plus, on est noyés. Quand on pousse la chansonnette dans son salon, il faut déjà être vachement pro, avoir une belle présence scénique pour assurer. Et même lorsque c’est le cas, c’est vite lassant sans un réel contact humain."

Pas de concerts en ligne

