Le batteur et guitariste de 42 ans incarne le blues du nord du Mississippi. Il a commencé sa carrière à 13 ans, aux côtés de son grand-père, le légendaire RL Burnside. “I Be Trying Out”, son neuvième album, tente de perpétuer une tradition en voie de disparition.

Je vais bien, man, je vais même très bien", lance joyeusement Cedric Burnside de sa voix rauque et chaleureuse. Faute de réseau en suffisance, nous n’avons pas d’image. Impossible d’organiser une visioconférence dans les environs. L’homme nous reçoit donc par téléphone, chez lui, à Ash-land, Mississippi, petite bourgade de 600 âmes logée à l’ombre de la grande Memphis voisine. Même à des milliers des kilomètres, on sent la ferveur, le dévouement presque biblique de notre interlocuteur à son art et son héritage familial. Car le destin de Cedric était tout tracé.

Né il y a un peu plus de 42 ans dans cet État déshérité du sud du pays, le gamin découvre la vie avec son père, le batteur de blues Calvin Jackson, et surtout son grand-père, RL Burnside, affectueusement baptisé "Big Daddy", guitariste légendaire et créateur ce que l’on appelle encore aujourd’hui le Hill Country Blues. "J’ai vécu avec mon Big Daddy dès mes 5 ans", se remémore Cedric Burnside. "Et je suis resté à ses côtés jusqu’à ce que je sois en âge d’acheter ma propre maison."

Le récit est intime, unique. Big Daddy et Big Mama ont treize enfants, huit filles, cinq garçons, tous musiciens, et pratiquement tous logés sous le même toit avec leur propre progéniture. "Je vois encore mon grand-père se lever chaque matin pour aller labourer les champs", poursuit Cedric Burnside. "Mais avant cela, chaque matin à l’aube, il prenait sa guitare. Même chose le soir, dès qu’il descendait de son tracteur. Et moi j’étais là, avec mes cousins, à le regarder jouer. Je voyais son sourire, je sentais sa présence." Le week-end, tous les voisins débarquent et des sessions musicales sont organisées dans la maison familiale. Dès ses premières années, l’enfant le sait, il sera musicien.

Vous souvenez-vous de votre premier contact avec un instrument ?

(...)