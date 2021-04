La jeune chanteuse québécoise entre en scène, portée par une voix magnifique.

Au Québec, The Voice s’appelle La Voix, c’est comme ça, on ne badine pas avec le français là-bas. Ce qui n’empêche pas certains candidats de choisir l’autre langue nationale par affinité, facilité ou, tout simplement, pour s’ouvrir plus grand les portes d’une carrière internationale.

Depuis le lancement du télécrochet d’origine néerlandaise dans la grande et belle province canadienne en 2013, peu de ces voix ont traversé l’Atlantique, mais une candidate s’est distinguée. Âgée de 19 ans à peine lorsqu’elle participe à la toute première édition québécoise dudit concours, Charlotte Cardin marque les esprits. Elle ne l’emporte pas, mais sa voix éraillée digne des grandes chanteuses soul et une sensibilité à fleur de peau la font d’emblée sortir du lot.

