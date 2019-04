La nuit a été très courte pour Charlotte, nouvelle gagnante de The Voice Belgique. "Je n’ai dormi que 30 minutes", précise la jeune femme qui, dès ce mercredi matin, a enchaîné les interviews aux côtés de son coach Matthew Irons. "En fait, c’est un exercice assez chouette à faire."

"Je ne réalise pas encore ce qui m’arrive", continue celle qui s’est imposée face à trois finalistes de talent. "En démarrant cette finale, je ne me suis pas dit que j’allais gagner. Je me suis dit : ‘Peu importe qui gagne.’ Le principal, c’est d’être arrivé jusqu’ici. J’étais, par contre, beaucoup plus stressée que lors des précédents primes parce qu’on avait plus de morceaux à apprendre. J’avais peur de me tromper ou de foirer mes prestations. Finalement, tout s’est bien passé."

Vous avez eu l’occasion de partager un duo rempli d’émotions avec Loïc Nottet…

(...)