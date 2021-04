Chaque semaine, la rédaction de La Libre, sélectionne une petite sélection de clips marquants, attendus ou surprenants. Au programme : Clara Luciani, L'Or du Commun, Serge Gainsbourg, Charlotte Adigéry et Doja Cat en featuring avec SZA.

L'or du commun - "Négatif"

Clara Luciani - "Le reste"

Serge Gainsbourg - "La chanson de Prévert" (Réalisé par Michel Gondry)

Charlotte Adigéry - "Bear With Me (and I'll stand bare before you)"

Doja Cat ft SZA - "Kiss Me More"

Mick Jagger & Dave Grohl - "Easy Sleazy"