Un fonds belge de soutien aux musiciens lance son premier appel à projets.

En huit mois, 284 000 concerts ont été annulés ou reportés à travers l’Europe. Deux cent quatre-vingt-quatre mille… On a beau savoir la situation catastrophique, la voir chiffrée rend tout cela palpable, dramatique, et bien sûr, inquiétant. Et encore, cette estimation est sans doute bien en deçà de la réalité sur le terrain, car elle ne comptabilise les chiffres que des 2 600 salles de concerts et club représentés par Live DMA et ses membres. Le réseau européen du live observe par ailleurs une baisse de 70 % du nombre de dates et de représentations artistiques, 664 000 représentations au total n’ont pas pu avoir lieu. Ce qui entraîne forcément une baisse de fréquentation estimée à 76 %, et une perte prévisionnelle de 53 millions d’entrées pour les salles de concerts.