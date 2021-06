Les affaires reprennent ! On ne dansera pas sans distanciation avant le 13 août, mais les concerts, events et festivals redonnent enfin vie à la musique live.

À Bruxelles, les Fifty Summer Sessions ont fait leur grand retour après une saison 2020 passionnante, toujours sur le même mode : deux showcases par soir à admirer dans un transat, un verre à la main. Le tout dans les magnifiques travées du Vauxhall du Parc Royal. Cette seconde soirée aura lieu, en extérieur donc, le mercredi 30 juin de 18h à 23h. Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 4x2 places.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce lundi 28 juin.

Au programme, mercredi, Laryssa Kim et Bonnie Banane





Laryssa Kim

Le parcours musical de Laryssa Kim, chanteuse et compositrice italo-congolaise, a débuté à Rome et le début d'une histoire d'amour avec le reggae. Elle s'est installée à Amsterdam en 2008, où elle a découvert de nouveaux domaines artistiques tels que le théâtre physique et la danse contemporaine. C'est là qu'elle a pu explorer différentes façons de communiquer avec la musique et la voix, en incorporant de nouveaux outils tels que des machines à boucles et des effets dans son installation, tout en étudiant son master en composition acousmatique au Conservatoire Royal de Mons. Depuis 2015, elle développe son projet le plus personnel à ce jour sous son propre nom. Ces productions synthétisent les différents visages de son parcours musical en combinant l'approche expérimentale du son acousmatique avec l'aspect soul des influences qu'elle a de tous les genres de musique. Ses performances scéniques sont une combinaison d'électronique en direct et de boucles vocales qui entraînent le public vers des paysages sonores oniriques, surréalistes et en transe. Laryssa Kim a sorti son premier EP en octobre 2019.

Bonnie Banane

Depuis son premier single Muscles sorti en 2012, jusqu'à Sexy Planet son imminent album, en passant par de multiples featurings (Myth Syzer, Chassol, Jazzy Bazz, Flavien Berger...), Bonnie Banane chante ses propres textes, espiègle, absurde et sensuelle dans sa dérision. Formée aux arts dramatiques, elle apporte une theatralité à un genre sans cesse questionné dans sa legitimité et souvent orphelin : le R&B français. Elle affuble chacun de ses morceaux d'une tension singulière, entre le surréalisme de Brigitte Fontaine et la fièvre de D'Angelo. Pour son premier album, Bonnie Banane s'est entourée de nombreux producteurs dont elle est proche tels que Para One, Varnish La Piscine, Loubenski, Théo Lacroix, Ponko & Prinzly ou encore Monomite.